Seis meses após o assassinato de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, o delator do PCC (Primeiro Comando da Capital), as polícias Civil, Militar e Federal continuam sem pistas de Emílio Carlos Gongorra Castilho, 44, o Cigarreiro, e Diego dos Santos Amaral, 33, o Didi, apontados como mandantes do crime. A vítima foi morta com tiros de fuzil em 8 de novembro de 2024 no aeroporto internacional de Guarulhos, em São Paulo. Três PMs acusados de participar do homicídio foram identificados e presos.