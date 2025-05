Suspeito de matar professora em SP passou por 15 prisões dominadas pelo PCC O presidiário Rosemberg Joaquim Santana, 54, que afirmou em depoimento à Polícia Civil ter enforcado a professora Fernanda Reinecke Bonin, 42, já passou por 15 unidades prisionais de São Paulo destinadas a integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital), a maior facção criminosa do Brasil. Santana, conhecido no mundo do crime como Nego Beg, tem extensa ficha criminal. Ele foi condenado a 12 anos por homicídio; 4 anos e 4 meses por porte de arma; 4 anos e 9 meses por roubo e 5 anos e 10 meses por tráfico de drogas. Veja o texto completo de Josmar Jozino