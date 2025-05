Caso Gritzbach: Acusado de matar delator postou fotos de malas com dinheiro Treze dias após o assassinato de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, o cabo da Polícia Militar Dênis Antônio Martins, acusado de matar a vítima com tiros de fuzil, postou em seu telefone celular várias fotos de malas repletas de dinheiro. O cabo foi preso pela Corregedoria da Polícia Militar em 16 de janeiro. Com ele os agentes apreenderam um telefone celular. Segundo a Promotoria de Justiça Militar, os dados extraídos do aparelho móvel mostraram várias informações referentes a investimentos em criptomoedas. Veja o texto completo de Josmar Jozino