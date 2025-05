Sultão do PCC da Bahia é preso em cobertura de R$ 5 milhões em SP Uma cobertura avaliada em R$ 5 milhões na Vila Leopoldina, bairro de classe alta na zona oeste de São Paulo, era o endereço de Bruno Teixeira da Silva, 32, o Sultão do PCC, fundador na Bahia da facção criminosa KLV (Komando da Linha Verde), aliada ao PCC (Primeiro Comando da Capital). O criminoso, também conhecido como Bruno Cabeça, foi preso ontem por agentes da Polícia Federal e policiais civis da Bahia e de São Paulo, em um luxuoso condomínio na rua Nagel. Ele foi flagrado na cobertura com duas companheiras. Veja o texto completo de Josmar Jozino