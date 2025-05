Tuta, ex-número 1 do PCC nas ruas, planejava fugir para a Espanha, diz MP Preso em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, na última sexta-feira (16), Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, até então apontado como o número 1 do PCC (Primeiro Comando da Capital) nas ruas, tinha planos de fugir para a Espanha. Segundo o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), Tuta possuía um passaporte espanhol falsificado. O Gaeco (Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado) apurou que o criminoso havia procurado o Consulado Espanhol na República Dominicana, na América Central. Veja o texto completo de Josmar Jozino