A situação de Marcos Roberto de Almeida, 55, o Tuta, preso em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, na última sexta-feira (16), não está bem esclarecida para o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) e continua indefinida entre a liderança do PCC (Primeiro Comando da Capital). O Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado) apurou que Tuta foi afastado da sintonia final do PCC em 2023, por má conduta, após ser acusado por Valdeci Alves dos Santos, o Colorido, de não ter cumprido as ordens determinadas pela organização criminosa, mas acabou "readmitido" no ano seguinte.