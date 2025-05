Tuta, ex-número 1 do PCC nas ruas, tinha proteção até de major na Bolívia O narcotraficante Marcos Roberto de Almeida, o Tuta, ex-número 1 do PCC (Primeiro Comando da Capital) nas ruas, contava com uma rede de proteção policial na Bolívia. Ele foi preso em Santa Cruz de La Sierra, na última sexta-feira. Segundo as autoridades bolivianas, o criminoso brasileiro chegou a um posto da Segip (Secretaria de Estado de Saúde Pública) para renovar a carteira de identidade escoltado por um desconhecido. Logo em seguida ele cumprimentou e abraçou o major Gabriel Soliz Heredia, chefe da polícia local. Veja o texto completo de Josmar Jozino