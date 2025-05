Chefe de polícia é preso por acobertar crimes de Tuta, do PCC, na Bolívia A Polícia boliviana prendeu ontem o major Gabriel Soliz Heredia, chefe da Felcv (Força Especial de Combate à Violência), acusado de dar proteção ao narcotraficante Marcos Roberto de Almeida, 55, o Tuta, preso no último dia 16 em Santa Cruz de La Sierra. O criminoso brasileiro foi detido em um posto da Segip (Serviço Geral de Identificação Pessoal) onde tinha ido renovar a carteira de identidade com nome falso. Ele chegou escoltado por um desconhecido. Em seguida Tuta cumprimenta e abraça o major Gabriel Soliz Heredia, chefe da polícia local. Veja o texto completo de Josmar Jozino