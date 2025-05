No início dos anos 2000, uma mensagem pichada por presos do PCC (Primeiro Comando da Capital) com spray de tinta preta em uma parede no Pavilhão 9 da Casa de Detenção, no Carandiru, zona norte paulistana, deixou as autoridades de "cabelo em pé". A primeira frase da pichação dizia: "Só pelo sofrimento que somos obrigados a passar nesse lugar constituído de ódio, raiva e saudades é onde temos forças para nos tornar mais terroristas do que já somos". A Casa de detenção foi palco da matança de 111 presos pela PM em outubro de 1992.