Júri de ex-chefão do PCC começa amanhã no PR e vai expor racha com Marcola O ex-chefão do PCC (Primeiro Comando da Capital) Roberto Soriano, 51, o Tiriça, começa a enfrentar amanhã mais um júri popular. Ele é acusado de mandar matar o agente penitenciário federal Alex Belarmino de Souza, 36, em setembro de 2016, na cidade de Cascavel, no Paraná. O julgamento vai expor ainda mais o racha histórico da facção criminosa envolvendo Tiriça e Marco Willians Herbas Camacho, 57, o Marcola - apontado como líder máximo da organização. O conflito entre os dois começou em 2023, após outro júri. Veja o texto completo de Josmar Jozino