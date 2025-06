Caso Gritzbach: Mandante do crime enganou polícia, Receita, Detran e bancos O narcotraficante Emílio Carlos Gongorra Castilho, 44, o Cigarreiro, acusado de ser o mandante da morte de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) vem enganando a Polícia Civil, o Detran de São Paulo, e a Receita Federal desde 2010. Segundo o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), com o uso de certidão de nascimento falsa, de Fortaleza (CE) Cigarreiro, tirou carteira de identidade na capital paulista em 26 de julho de 2010, em nome de João Luiz da Cunha. Veja o texto completo de Josmar Jozino