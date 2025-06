A prisão do narcotraficante peruano Erick Luiz Moreno Hernandez, o "El Monstruo" (O monstro, em espanhol), o estrangeiro mais procurado no Brasil, é uma das prioridades da polícia paulista, especialmente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A quadrilha comandada pelo criminoso matou no dia 16 de abril deste ano o sargento Rafael Vilodres Correa, 40, do 3º Batalhão de Choque (Humaitá), durante uma operação policial em Suzano, na Grande São Paulo. O militar era casado, pai de duas filhas e estava na corporação havia 22 anos. A morte dele chocou os colegas de farda.