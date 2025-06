Caso Gritzbach: Veja como a PF prendeu a mulher de policial ligado ao PCC Danielle Bezerra dos Santos, 29, viúva de ex-integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) e atual mulher do policial civil Rogério de Almeida Felício, 46, um dos delatados por Antônio Vinícius Gritzbach, era procurada desde 28 de fevereiro deste ano, mas nunca saiu de seu endereço. Ela estava com prisão preventiva decretada e morava na casa 1 de uma rua na Vila Carrão, zona leste de São Paulo. A Polícia Federal tinha ordem judicial para prendê-la e chegou a cumprir mandados de busca e apreensão no local. Os agentes, porém, não a encontraram. Veja o texto completo de Josmar Jozino