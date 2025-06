A Justiça Federal condenou o ex-chefão do PCC (Primeiro Comando da Capital) Roberto Soriano, 51, o Tiriça, a 44 anos e oito meses de prisão pelo assassinato do agente penitenciário federal Alex Belarmino de Souza, 36, em setembro de 2016 na cidade de Cascavel, no Paraná. A vítima sofreu uma emboscada a caminho do trabalho. Belarmino foi morto com 23 tiros. Ele era de Brasília e tinha ido ao Paraná para dar um curso de tiro na Penitenciária Federal de Catanduvas. Ele deixou dois filhos.