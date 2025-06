A Polícia Federal investiga a ligação de um funcionário da família de Ivo Noal - um dos maiores contraventores do jogo do bicho de São Paulo - com parentes de Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, 53, integrante do alto escalão do PCC (Primeiro Comando da Capital). A mulher de Júnior, Francisca Alves da Silva, 55, e o filho dele, Leonardo Alexander Ribeiro Herbas Camacho, 26, foram presos em abril de 2024, durante a Operação Primma Migratio, por suspeita de envolvimento em negócios ilícitos do jogo do bicho e tráfico de drogas e armas no Ceará.