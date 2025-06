A Justiça converteu para domiciliar a prisão preventiva do empresário Ademir Pereira de Andrade, 51, um dos 12 réus delatados por Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38 —assassinado a tiros em 8 de novembro de 2024 no aeroporto internacional de Guarulhos - por envolvimento com o PCC (Primeiro Comando da Capital). A decisão foi anunciada pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) ao conceder um habeas corpus em favor do réu. A defesa do preso alegou que ele enfrenta problemas de saúde e precisa de imediata internação em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em hospital particular.