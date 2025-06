Preso diz que PCC é máfia e ameaça matar governador Tarcísio e Derrite Flagrado na cela da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau (SP) com uma faca de 27 cm, em fevereiro deste ano, o preso Samuel Joaquim da Luz Filho, 37, hostilizou os guardas do presídio, ameaçou matar autoridades e disse que o PCC (Primeiro Comando da Capital), não é mais uma facção e sim, máfia. Após ser dominado e algemado por homens do GIR (Grupo de Intervenção Rápida), Samuel passou a xingar os agentes e esbravejou: "Vocês mexeram coma a pessoa errada. O PCC não é mais uma facção. É uma máfia intercontinental". Veja o texto completo de Josmar Jozino