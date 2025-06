Tuta, líder do PCC, será transferido de Brasília para penitenciária de SP O preso Marcos Roberto de Almeida, 55, o Tuta, apontado como um dos líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital) e recapturado na Bolívia em 16 de maio deste ano, deverá ser transferido da Penitenciária Federal de Brasília para a Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, em São Paulo. A SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária), subordinada ao governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) se manifestaram favoráveis à remoção para um presídio estadual paulista. Veja o texto completo de Josmar Jozino