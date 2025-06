Um relatório de um telefone celular de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, de uso não habitual, detalha as últimas ligações feitas pelo delator do PCC (Primeiro Comando da Capital), no dia 8 de novembro de 2024, minutos antes de ser assassinado a tiros no aeroporto internacional de Guarulhos (SP). O aparelho estava na mala de Vinícius e foi apreendido logo após o crime. O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), que investiga o assassinato, extraiu os dados do celular da vítima registrados no período de 1º a 8 de novembro do ano passado, quando ele esteve em São Miguel dos Milagres (AL).