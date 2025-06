O soldado Eduardo José de Andrade, recolhido no Presídio Militar Romão Gomes, na Água Fria, zona norte de São Paulo, conseguiu burlar as regras na unidade prisional ao ter acesso na cela a um telefone celular em fevereiro do ano passado. O caso só veio a público agora porque, no último dia 11, a Corregedoria da Polícia Militar prendeu quatro PMs suspeitos de envolvimento em um esquema de corrupção. Os agentes são acusados de cobrar propina dos presos para permitir a entrada de celulares, drogas e anabolizantes na prisão.