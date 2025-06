EUA deportam 200 mil imigrantes, mas não acham 13 membros do PCC no país O governo de Donald Trump já deportou ao menos 200 mil imigrantes em situação ilegal no país, mas, até agora, não encontrou 13 integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital), envolvidos com o narcotráfico e soltos em território norte-americano. Um levantamento feito pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado) de Presidente Prudente, subordinado ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), apurou que existem 13 faccionados do PCC nas ruas dos Estados |Unidos e outros dois presos. Veja o texto completo de Josmar Jozino