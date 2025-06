O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) divulgou o novo organograma do PCC (Primeiro Comando da Capital). Marco Willians Herbas Camacho, 57, continua no topo e apontado como o líder máximo da facção. Organização foi divulgada na semana passada, durante seminário sobre crime organizado. Os nomes de Roberto Soriano, o Tiriça, Abel Pacheco de Andrade, o Vida Loka, excluídos do grupo após chamarem Marcola de delator, não aparecem no documento. A expulsão de ambos gerou um dos maiores rachas na história do PCC.