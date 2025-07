'Pagodeiro do PCC' é condenado a 26 anos por lavagem de dinheiro da facção A Justiça de São Paulo condenou o pagodeiro Vagner Borges Dias, conhecido como Latrell Brito, a 26 anos e 8 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. Ele foi acusado de fraudar licitações e de ocultar bens e valores provenientes do tráfico de drogas do PCC (Primeiro Comando da Capital). A sentença foi anunciada ontem pelo juiz Antonio Augusto Mestieri Mancini, da 2ª Vara Criminal de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. O magistrado absolveu Joyce da Silva Caetano, ré no mesmo processo. Para a polícia, ela era "laranja" do esquema criminoso. Veja o texto completo de Josmar Jozino