Rivalidade do CV com PCC no CE levou cunhada e sobrinho de Marcola à prisão A disputa pela hegemonia de jogos de azar no Ceará entre o CV (Comando Vermelho) e o PCC (Primeiro Comando da Capital) acirrou ainda mais a rivalidade entre as duas facções e levou à prisão a cunhada e o sobrinho de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, 57, apontado como líder máximo da organização paulista. Em Fortaleza e outras cidades importantes, o CV espalhou cartazes com ameaças de morte a quem fizesse jogos em casas lotéricas ligadas ao PCC no estado. As mensagens chamaram a atenção das polícias federal, civil e militar. Veja o texto completo de Josmar Jozino