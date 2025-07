A Monexa Gateway de Pagamentos, empresa acusada de ter recebido R$ 45 milhões em transferências durante desvio milionário do Pix, está em nome de Lavinia Lorraine Ferreira dos Santos, uma vendedora de 24 anos que responde a processo por tráfico de drogas em São Paulo. O nome de Lavinia aparece como sócia de outras quatro empresas no Brasil. Em 23 de maio do ano passado, ela foi presa em flagrante no KM 527 da Rodovia Marechal Rondon, a SP-300, em Araçatuba, no interior paulista. Policiais militares realizaram blitz na estrada e abordaram um ônibus que fazia o trajeto Campo Grande (MS)-Brasília (DF).