Everton de Paiva Balbino, 32, preso sob a acusação de atirar uma pedra em um coletivo da empresa Mobibrasil e de ferir a passageira Jaqueline Gomes dos Santos, no dia 28 de junho deste ano, é filho de motorista de ônibus. Ele teve a prisão temporária de 30 dias decretada pelo juiz Roberto Zanichelli Cintra, do 1º Tribunal do Júri da Capital, e foi indiciado pelo delegado Fernando Santiago, do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), por tentativa de homicídio e danos ao patrimônio.