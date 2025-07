Promotor denuncia dois PMs acusados de matar jovem e torturar grávida em SP O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) pediu a prisão preventiva dos PMs Júnior César Rodrigues e Leonardo Machado Prudêncio, acusados de matar um jovem e de torturar a mulher dele, grávida, em 1º de abril deste ano em Piracicaba (SP). A Justiça analisa o caso. Os militares estão detidos temporariamente. Gabriel Júnior Oliveira Alves da Silva, 22, foi morto com tiro na cabeça durante abordagem policial na rua Cosmorama, Vila Sônia. A mulher dele, Rebeca Miriam Alves Braga, 19, à época gestante, saiu em defesa do marido e foi agarrada pelos cabelos pelo soldado Prudêncio. A ação foi filmada. Veja o texto completo de Josmar Jozino