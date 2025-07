PCC mandou 'quebrar tudo' em Paraisópolis após PMs matarem homem já rendido O PCC (Primeiro Comando da Capital) mandou quebrar tudo na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, no final da tarde da última quinta-feira (10), quando dois policiais militares mataram um morador de 24 anos, já rendido. A reportagem apurou com setores de inteligência e fontes ligadas ao sistema prisional que o "salve" partiu de um integrante do alto escalão da facção criminosa. Veja o texto completo de Josmar Jozino