Policial civil baleado em serviço por sargento da Rota morre em São Paulo O policial civil Rafael Moura da Silva, 38, baleado em serviço por um sargento da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) morreu hoje no Hospital das Clínicas, onde estava internado. Ele foi ferido na última quinta-feira (11), no Campo Limpo, zona sul paulistana. O PM atirador agora é investigado por homicídio. Rafael foi baleado quatro vezes pelo sargento Marcus Augusto Costa Mendes, 35. O investigador Marcos Santos de Sousa, 41, colega do policial civil foi ferido de raspão. Ambos estavam à procura de autores de latrocínio (roubo seguido de morte) na Favela do Fogaréu. Veja o texto completo de Josmar Jozino