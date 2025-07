Juan Emanuel Feliz dos Santos, 31, usou perfil falso para alugar um veículo Hyundai branco com um propósito: se passar como motorista de aplicativo para assaltar somente mulheres no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O assaltante roubava as malas de viagens e telefones celulares das passageiras e fazia transferências via pix com os cartões delas. O golpista se deu mal. Após duas denúncias contra o golpista, a Polícia Civil o identificou e o prendeu. Ele foi condenado a 13 anos e sete meses de prisão por roubo e extorsão com restrição da liberdade. A condenação, assinada pelo juiz Gerdinaldo Quichaba Costa, da 13ª Vara Criminal de São Paulo, atribui ao falso motorista por aplicativo crimes hediondos.