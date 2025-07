Um inquérito aberto no 37º DP (Campo Limpo), para apurar a morte do investigador Rafael Moura da Silva, 38, baleado quatro vezes no último dia 11 pelo sargento Marcus Augusto Costa Mendes, 36, da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), diz que o PM atira primeiro e pergunta depois. Rafael estava na favela do Fogaréu com outros três investigadores, à procura de autores de latrocínio (roubo seguido de morte), quando o sargento surge correndo, abre uma porta de ferro no local, visualiza o policial civil e dispara contra ele. O militar alegou que o confundiu com um criminoso.