Sargento da Rota não tinha ordem para ir à favela onde matou policial civil O sargento da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) acusado de matar um policial civil na favela do Fogaréu, zona sul de São Paulo, não tinha ordem de serviço para estar naquele local. Marcus Augusto Costa Mendes, 26, atirou quatro vezes em Rafael Moura da Silva, 38, que morreu cinco dias após ser internado em estado grave. A informação foi dada pelo próprio sargento em depoimento ao delegado Antônio Giovanni Almeida Neto, do 37º Distrito Policial (Campo Limpo), responsável pelo inquérito policial que apura as circunstâncias da morte de Rafael. Veja o texto completo de Josmar Jozino