O cabo da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) Robson Santos Barreto, 41, afastado do serviço por 90 dias junto com o sargento Marcus Augusto Costa Mendes, 26, também se envolveu em ocorrência com morte no Guarujá, em 2023, durante a Operação Escudo. Segundo a ONG (Organização Não Governamental) Conectas Direitos Humanos, a Operação Escudo deixou um saldo de 84 pessoas mortas na Baixada Santista entre julho de 2023 e abril de 2024 e foi uma das mais letais da história da Polícia Militar.