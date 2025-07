Uma portaria da Diretoria de Pessoal da Polícia Militar publicada na edição de ontem do Diário Oficial do estado de São Paulo comunica o afastamento das funções públicas do sargento Marcus Augusto Costa Mendes, 36, e do cabo Robson Santos Barreto, 41. Ambos eram lotados na Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) e são acusados de envolvimento na morte do policial civil Rafael Moura da Silva, 38, na favela do Fogaréu, Campo Limpo, zona sul de São Paulo, ocorrida no último dia 1. O afastamento passou a valer a partir de ontem.