A Polícia Civil e a Polícia Militar ainda não esclareceram o assassinato do cabo Fernando Flávio Flores, 38, da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), morto com 70 tiros em 4 de maio de 2019, no Jardim Satélite, zona sul de São Paulo. Câmeras de segurança registraram a ação brutal. A SSP (Secretaria Estadual da Segurança Pública) informou que o caso segue sob investigação por meio de inquérito policial instaurado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa).