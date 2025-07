O MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) arquivou a denúncia de corrupção contra o delegado Fábio Pinheiro Lopes, ex-diretor do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) feita pelo delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38. A decisão foi assinada por seis promotores de Justiça do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado). A medida também foi estendida ao delegado Murilo Fonseca Roque, de São Bernardo do Campo, na região metropolitana.