Prisão onde está Zambelli abrigou mafiosos que ajudaram a fortalecer o PCC O Complexo Penitenciária de Rebibbia, em Roma, na Itália, onde está presa a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP), já abrigou mafiosos da Camorra, acusados de ajudar na expansão e estruturação do PCC (Primeiro Comando da Capital). Os irmãos camorristas Renato e Bruno Torsi ficaram presos em São Paulo com Mizael Aparecido da Silva, o Miza, um dos oito fundadores do PCC, e não só assistiram ao nascimento da facção, como ajudaram a organizá-la em 1993. Veja o texto completo de Josmar Jozino