Líder do maior assalto a banco da história do Brasil troca o PCC pelo CV O preso Antônio Jussivan dos Santos, 58, o Alemão, líder do roubo de R$ 164,7 milhões do Banco Central de Fortaleza, em agosto de 2005, atualmente recolhido na Penitenciária Federal de Catanduvas (PR) trocou o PCC (Primeiro Comando da Capital) pelo CV (Comando Vermelho). O maior assalto a banco da história do Brasil completou 20 anos nesta madrugada. O crime teve repercussão mundial e virou minissérie documental da Netflix. Por ter planejado e liderado a ação, Alemão ganhou à época prestígio entre os comparsas do PCC, com quem realizou outros roubos. Veja o texto completo de Josmar Jozino