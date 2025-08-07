Fernando Gonçalves dos Santos, o Azul, apontado pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) como integrante da cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital), deixou a Penitenciária Federal de Mossoró (RN) anteontem pela porta da frente.

Fontes da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) disseram que Azul foi colocado em liberdade por decisão judicial por ter cumprido toda a pena, e viajou com a família para a praia de Canoa Quebrada, onde ficará alguns dias, e depois retornará para Santos, sua cidade natal.