Daniel Dias Lopes, 45, condenado a 9 anos, 8 meses e 12 dias por tráfico internacional de drogas, e procurado pela Interpol, movimentou, segundo a Polícia Federal, R$ 982 milhões em três empresas que abasteciam postos de combustíveis ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital) no Paraná e em São Paulo.

Lopes foi alvo nas operações Tank, deflagrada pela PF, e na Carbono Oculto, desencadeada na semana passada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial e de Combate ao Crime Organizado), do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo). Ele teve a prisão preventiva decretada e está foragido.