A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de 30 dias de três policiais civis e de um advogado acusados de extorquir o comerciante Rubens César Barros Oliveira, 45, dono de uma farmácia na zona sul paulistana.

O policial Marco Aurélio Scheffer, 55, e os investigadores Jorge Oriel Pereira do Valle, 44, e Rodrigo Franco Sittinieri, 33, são acusados de privar a liberdade, algemar, ameaçar Rubens e de exigir R$ 150 mil para não prendê-lo, alegando que o comerciante vendia ilegalmente medicamentos de uso controlado.