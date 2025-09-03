A Justiça condenou o investigador Marcelo Marques de Souza, 54, o Bombom, a 11 anos, três meses e 11 dias de prisão pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ele é um dos policiais civis delatados por Antônio Vinícius Lopes Gritzbach por envolvimento em casos de corrupção e ligações com integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital).

A sentença foi anunciada ontem pelo juiz Paulo Fernando Deroma de Mello, da 1ª vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa, e Lavagem de Bens e Valores da Capital.