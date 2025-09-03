O empresário Rafael Renard Gineste, preso na megaoperação contra o PCC (Primeiro Comando da Capital) na última quinta-feira ao tentar fugir de lancha, é aliado de um dos maiores narcotraficantes da facção criminosa paulista.

A megaoperação apura um esquema bilionário no setor de combustíveis, comandado pelo PCC. As investigações indicam sonegações de até R$ 7,6 bilhões em impostos federais, estaduais e municipais. A Receita Federal estima que empresas envolvidas movimentaram R$ 52 bilhões para a organização.