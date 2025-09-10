A Ficco (Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado) de São Paulo e Rondônia, com apoio da Polícia Militar paulista, prendeu hoje Douglas Mateus Silva do Nascimento Nascimento, acusado de participar da tentativa de assassinato de um policial penal federal de Porto Velho, em 14 de maio de 2024. O alvo escapou ileso. As polícias apuraram que o ataque foi encomendado por presos ligados ao PCC.

Douglas, que segundo investigação se escondia na favela de Paraisópolis, zona sul de São Paulo, onde o PCC (Primeiro Comando da Capital) tem forte atuação, foi preso no Butantã, na zona oeste. Segundo a Ficco, ele é ligado à organização criminosa e considerado da alta periculosidade.