A Justiça revogou ontem a prisão preventiva de Francisca Alves da Silva, acusada pela Polícia Federal de gerenciar os negócios ilícitos do PCC (Primeiro Comando da Capital) ligados ao jogo do bicho, tráfico de drogas e armas no Ceará.

A decisão foi tomada por magistrados da Vara de Delitos de Organizações Criminosas, da Comarca de Fortaleza. Francisca havia sido presa em 26 de abril do ano passado, durante a Operação Primma Migratio, deflagrada para desarticular o núcleo gerencial e logístico do PCC no estado do Ceará.