O PCC (Primeiro Comando da Capital) deixou de ser uma facção e foi elevado ao nível de máfia, a primeira do Brasil, segundo avaliação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado), subordinado ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).

Com a ascensão do PCC à condição de máfia, o CV (Comando Vermelho) passa a ser considerado a maior facção do País. Criado em 1979, no Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, Rio de Janeiro, o CV possui ramificações em vários estados, e tem como prioridade a ocupação de territórios no Brasil.