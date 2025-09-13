A Polícia Federal prendeu ontem oito suspeitos de subtrair R$ 1,22 bilhão em ataques cibernéticos contra duas instituições financeiras em julho e agosto deste ano. Segundo as investigações, os acusados iriam praticar outro golpe, desta vez contra a Caixa Econômica Federal.

Os presos são Guilherme Marques Peixoto, 25, Fernando Vieira da Silva, 46, José Elvis dos Anjos Silva, 33, Klayton Leandro Matos de Paula, 27, Maicon Douglas de Souza Ribeiro Rocha, 34, Marcos Vinícius dos Santos, 25, Nicolas Gabriel Pytlak, 22, e Rafael Alves Loia, 39, apontado como líder do bando.