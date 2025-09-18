Mais um suspeito de envolvimento no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes teve a prisão temporária decretada pela Justiça. Trata-se de Luiz Antônio Rodrigues de Miranda, 43, apontado como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital). Ele está foragido.

A Polícia Civil apurou que foi ele quem pegou com Dahesly Oliveira Pires, 25, presa por suspeita de envolvimento no crime, um fuzil utilizado no assassinato. Os agentes apuraram também que um Toyota escuro, semelhante ao usado pelos atiradores, foi visto na casa dele.