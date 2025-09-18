Dahesly Oliveira Pires, 25, presa por suspeita de envolvimento no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes, foi flagrada em 10 de junho de 2023 tentando levar drogas para presos do PCC (Primeiro Comando da Capital) no CDP 2 (Centro de Detenção Provisória) de Osasco, na Grande São Paulo.

Segundo boletim de ocorrência registrado no 5º Distrito Policial de Osasco, ela levava 186,79 gramas de maconha escondidos na parte de cima da blusa. Junto com ela também foram presas outras sete mulheres, todas visitantes de presos.