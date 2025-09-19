O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e a Corregedoria da Polícia Militar saíram às ruas na manhã de hoje para realizar busca e apreensão na casa usada por criminosos envolvidos no assassinato do delegado Ruy Ferraz Fontes. A casa fica no bairro Jardim Imperial, em Praia Grande.

O imóvel, alugado para temporadas, seria do irmão de um policial militar da ativa. Mandados também são cumpridos em outros endereços ligados ao dono da casa e do irmão PM. A polícia tenta descobrir para quem a casa foi alugada.